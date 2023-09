Kepa | 'Stavo per andare al Bayern Monaco | ma quando ti chiama il Real'

...ti chiama il Real Madrid"ha parlato del suo arrivo al Real Madrid, rivelando di essere stato molto vicino al Bayern Monaco. Di seguito le sue parole. "Thomas Tuchel mi ha chiamato.per ......ti chiama il Real Madrid"ha parlato del suo arrivo al Real Madrid, rivelando di essere stato molto vicino al Bayern Monaco. Di seguito le sue parole. "Thomas Tuchel mi ha chiamato.per ...

Kepa svela: "Stavo per andare al Bayern Monaco ma quanto ti ... TUTTO mercato WEB

L'ex obiettivo azzurro Kepa spiega la sua scelta di approdare al Real Madrid ... "Thomas Tuchel mi ha chiamato. Stavo per andare a Monaco. Poi, a causa di circostanze come l'infortunio di un collega, ...Dopo l'infortunio di Courtois, il Real Madrid ha preso Kepa, che ha svelato un retroscena di mercato: lo spagnolo stava per finire al Bayern Moanco ...