Kassovitz rassicura i fan dopo l' incidente in moto | ' Sto bene'

(Di mercoledì 6 settembre 2023) su Tg. La7.it - " Non sapevo di avere così tanti amic i". Tre giorniil suoin, l'attore francese Mathieudiffonde un messaggio su Instagram per ...

Tre giorni dopo il suo incidente in moto , l'attore francese Mathieudiffonde un messaggio su Instagram per rassicurare chi lo segue e ringraziare per l'affetto ricevuto. Un breve video ...Tre giorni dopo il suo incidente in moto , l'attore francese Mathieudiffonde un messaggio su Instagram per rassicurare chi lo segue e ringraziare per l'affetto ricevuto. Un breve video ...