Karina Cascella si espone circa la nuova conduzione di Pomeriggio5 | “Nessuna differenza con Rete4”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il commento lapidario diladi Pomeriggio 5 La notizia che Mediaset aveva allontanato Barbara D’Urso, togliendole il timone del programma con cui ha accompagnato il pubblico di Canale5 per 15 lunghi anni, è arrivata inaspettatamente lo scorso luglio. Una decisione che si inserisce nel cambio di rotta che Pier Silvio Berlusconi ha dato all’azienda di famiglia e che vede le reti Mediaset rivoluzionarsi per adattarsi alla sensibilità del pubblico: perciò, via trash e conduttori oramai considerati sopra le righe, sostituiti da programmi e protagonisti freschi, di rinomata professionalità e in grado di trasportare l’azienda in unaera. A farne le spese è stata però Barbara D’Urso, tra le prime a essere eliminata dai palinsesti, e che si è vista ...