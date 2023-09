Karate | 15 Azzurri a Dublino per l’ultima Premier League della stagione

(Di mercoledì 6 settembre 2023) E’ partita. La Nazionale Italiana diè volata a, per salire sul tatami dall’8 al 10 settembre. Questa gara è l’ultimo appuntamento dell’anno del Circuito, dopodichè l’Italia parteciperà ai Mondiali. Nell’eventoWkf si sfideranno 350 atleti, su 58 Nazioni differenti. La delegazione azzurra è composta da 15 atleti convocati dalla Direzione Tecnica Nazionale, sotto la guida di Luca Valdesi: Terryana D’Onofrio e Mattia Busato nel kata; Erminia Perfetto (50 kg), Veronica Brunori (55 kg), Aurora Graziosi (61 kg), Pamela Bodei (68 kg) e Clio Ferracuti (+68 kg) nel kumite femminile; Angelo Crescenzo (60 kg), Luca Maresca e Gianluca De Vivo (67 kg), Lorenzo Pietromarchi (75 kg), Michele Martina e ...

Nel corso della cerimonia svoltasi nella sala delle spade del Civico Museo Orientale di via San Sebastiano questa mattina (31 agosto) è stata premiata dall'assessore comunale allo Sport Giorgio Rossi ...Si avvicinano i famosi World Combat Games 2023. Dal 20 al 30 ottobre i migliori atleti Under 21 (nello specifico di karate) del pianeta si sfideranno Riyad con i colori della propria Nazione.