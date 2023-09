Juventus | questione rinnovi | priorità a Rabiot

Lal'anno scorso ha incassato 17 sconfitte, non ha vinto nessun trofeo e c'è unadi bilancio da rispettare assolutamente. Ha bisogno di disputare una stagione ai massimi livelli'. ......la numero 11 di Pierre - Emerick Aubameyang (in squadra dal 2013 al 2018) Il video inè ... ma in tanti hanno ripescato dal lontano 9 dicembre 2017 (- Inter di campionato finita 0 - ...In questa stagione, così anomala, che lasta attraversando lo spazio riservato agli infortuni (ripetuti) di Paul Pogba dovrebbe ... ma non è solodi mera estetica. Questo stop ...

Juventus, Orsolini e Lukaku: una questione di punti di vista Tuttosport

La Juventus non parteciperà alle Coppe europee in questa stagione ... ai quali toccherà dirimere la questione sulla competenza territoriale del processo contro gli ex vertici bianconeri (Agnelli, ...I pm Marco Gianoglio e Mario Bendoni puntano sul tribunale di Torino; i legali della Juve sullo spostamento a Milano e in subordine a Roma. A chiedere l’intervento della Cassazione è stato il gup ...