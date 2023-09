Juventus | Giuntoli lavora sui rinnovi | i dettagli

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Cristianosul mercato anche quando la finestra di mercato si è chiusa. Il nuovo direttore sportivo della Vecchia Signora, infatti, si starebbe dedicando aidei giocatori già in rosa, con il focus puntato sul alcuni elementi che Allegri considera imprescindibili. I nuovi dirigenti, invece, sono al lavoro per pianificare quelli che saranno i possibilidi alcuni giocatori in rosa: il dte il ds Manna hanno messo in agenda gli incontri con i vari Chiesa, Rabiot, Szczesny, Vlahovic, Rugani, Gatti e anche il giovane Huijsen. SportFace.

Juve, è tempo di rinnovi - Dopo aver impostato un mercato all'insegna della sostenibilità ora, pere la, è tempo di pensare ai prossimi rinnovi. Come riportato da ' SportMediaset ', infatti, sarebbero molti i giocatori in lista per il prolungamento contrattuale: da Gatti a Rabiot ...Una big d'Europa si è tirata fuori dalla corsa al bomber dellaper un motivo in ... a fronte comunque di un'offerta soddisfacente recapitata alla Continassa e sul tavolo di. Dusan ...Ma faccio un esempio: allaè arrivatoche non è bravissimo, è bravino, ma nei rapporti con la squadra e l'allenatore ha costruito la sua fortuna. È una qualità importante saper fare ...

Giuntoli ribalta la Juve. Il calciomercato si è chiuso il 1° settembre eppure l'operato della Juventus continua a far discutere e a dividere.La Juventus sarebbe già al lavoro per rinnovare i contratti dei suoi giocatori più importanti, nelle prossime settimane i primi incontri ...