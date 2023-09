Juventus-Bologna | Rocchi | “Di Bello in campo il prima possibile | ha superato il problema”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Quando un arbitro sbaglia lacosa è stare vicino, ma il miglior modo per recuperarlo è mandarlo inil. Con Diho già parlato e mi sembra che abbiail, poi è chiaro che le scorie rimangono perchè il primo ad essere critico con se stesso è l’arbitro”. Queste le parole di Gianluca, designatore degli arbitri di Serie A e B, nell’intervista di Alessandro Alciato a ‘Storie di Serie A’ su Radio Serie A con Rds, in merito alle polemiche scaturite dagli episodi di: “Tutti abbiamo sbagliato, ma ci vuole il diritto anche di sbagliare. E’ chiaro che è difficile spiegare l’errore, ma non ho ricevuta alcuna pressione per tenerlo fuori. Gli stessi ...

Chi è Emmanuel Koné, talento bloccato dalla. Cresciuto nel vivaio del Tolosa , Emmanuel ... reduce da due vittorie e un pareggio nelle prime tre uscite di campionato contro Udinese,ed ...... Sassuolo - Salernitana, Salernitana - Lazio, Fiorentina - Salernitana, Salernitana -, Atalanta - Salernitana, Salernitana - Milan, Verona - Salernitana, Salernitana -. In ...... ma solo in ordine di tempo, ci sono Yannick Carrasco all'Al - Shabab e Musa Barrow dalall'... centrocampista in forza alla, alle prese con continui infortuni. L'ultimo risale proprio ...

Juventus - Bologna (1-1) Serie A 2023 la Repubblica

Uno dei primi che potrebbe rinnovare in casa Juventus è Federico Gatti. Il difensore ex Frosinone sta prendendo sempre più terreno nella nuova Juve e si appresta a prolungare fino al 2028.La Juventus guarda al futuro e lo fa in pieno stile Cristiano ... reduce da due vittorie e un pareggio nelle prime tre uscite di campionato contro Udinese, Bologna ed Empoli. Nonostante un mercato a ...