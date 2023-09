Juve | le ultime su Pogba | cosa filtra per la Lazio

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Dopo l'ultima vittoria dellantus contro l'Empoli, c'era grande preoccupazione per le condizioni fisiche di Paul. Il centrocampista aveva infatti accusato un problema muscolare nel finale ...

Dopo l'ultima vittoria della Juventus contro l'Empoli, c'era grande preoccupazione per le condizioni fisiche di Paul Pogba . Il centrocampista aveva infatti accusato un problema muscolare nel finale ...A quel punto, laconoscerà la propria avversaria nella nuova sfida da dentro o fuori in ... la doppietta di Girelli e le reti di Beerensteyn, Caruso, Cantore e Palis, questetre nei ...Inchiesta, la Cassazione chiamata oggi a decidere sui bianconeri: cambierà la sede del Processo LeStando a quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, oggi è una giornata ...

Subito dopo la partita, Pogba si era sottoposto a degli esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Per questo, c'è grande ottimismo sulla possibilità che il centrocampista francese possa ...Nicolò Rovella è uno dei nuovi giocatori della Lazio, arrivato in questa sessione estiva. Il giocatore ha salutato la Juve e si è trasferito in prestito biennale gratuito ...