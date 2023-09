Juve | il titolo in Borsa va giù in attesa di sapere dove sarà tenuto il processo Prisma

... contribuendo con un gol e 4 assist alla vittoria del. Al momento il tecnico Buruk non ... Boey potrebbe trasferirsi allanel mercato di gennaio La Juventus starebbe valutando l'acquisto di ...Accusati a variodi aggiotaggio, false comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza....decima Champions che gli permise di conservare il posto in panchina (non avendo ottenuto il... Vi fu soprattutto l'eliminazione in Champions per mano della, che non piacque alla dirigenza e ...

La decisione sulla sede del processo Juve pesa in Borsa: titolo -4% Calcio e Finanza

Nazionali Juve: buoni i primi test per i bianconeri Sosna, Vinarcik e Nonge Inizia il percorso dei bianconeri con le proprie Nazionali. Martedì 5 settembre la Repubblica Ceca Under17 del talentino Ada ...Si è svolta oggi, mercoledì 6 settembre, l’udienza della Corte di Cassazione sulla competenza territoriale del processo per l‘inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juventus e 12 persone ... accusati ...