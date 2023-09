Juve | Giuntoli fiuta un grande colpo per il futuro | missione in Argentina per Echeverri

- 'Dipende dalla proprietà. Molti parlano di Allegri, il problema dellasono le campagne acquisti non dadegli ultimi sei - sette anni. Anche ladi quest'anno: fisicamente è ...Con lae Cristianoche ora studiano una proposta che possa permettere di ridurre i costi, un anno in più sul contratto e un paio di milioni in meno sullo stipendio annuale. Lavori in ...... è un desiderio della, ma servirebbe un gesto forte del 30enne Qualora dovesse restare a molto meno di mezzo servizio, a gennaioe soci potrebbero tornare a spingere per un divorzio ...

Tutto è cambiato improvvisamente con l’arrivo del ds Cristiano Giuntoli, che subito ha varato le sue linee guida. La Juventus non parteciperà alle Coppe europee in questa stagione, ma in giornata ...La Juve piomba sul giallorosso. Sembra impossibile eppure, a mercato appena terminato, si inizia già a pensare a quello che verrà.