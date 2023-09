Jens Cajuste racconta Napoli | “Una città fantastica | i giocatori su un altro livello”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 6 settembre 2023), parla del suo rapido passaggio al, della vita nella, e dei suoi obiettivi per la stagione. CALCIO, da poco nuovo calciatore del, ha condiviso il suo entusiasmo per il nuovo capitolo della sua carriera. Durante un’intervista con Expres-sen, il giovane svedese ha aperto su vari argomenti, dal suo trasferimento alla vita ine alle aspettative per la stagione. “La notizia dell’interesse delmi ha un po’ sorpreso perché è accaduto tutto molto velocemente. In una settimana abbiamo chiuso l’operazione,” ha detto. “è una, e i miei nuovi compagni di squadra sono ...