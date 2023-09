(Di mercoledì 6 settembre 2023) Dall'introduzione dellaYJ , ogni successiva iterazione dellaè stata progettata per essere ancora più raffinata e confortevole per l'uso quotidiano, fornendo al contempo ai clienti ...

Cinque milioni di esemplari venduti per, archetipo del fuoristrada e discendente diretta diWillys , che dal 1941 rappresenta una inconfondibile icona . L'esemplare numero 5.000.000 è stato acquistato negli Stati Uniti ...E chissà che non si sovrapponga a un altro esordio, quello di un certo''a magneti permanenti'' ...Laentra nel club ristretto dei '5 milioni': è stata infatti venduta negli Stati Uniti a un cliente del New Jersey la cinquemilionesima unità del Suv dell'iconico brand americano. Il ...

Jeep® annuncia la vendita della Jeep Wrangler n° 5.000.000 Stellantis

Jeep Wrangler, 5 milioni di esemplari per il mito. L'archetipo del fuoristrada raggiunge il traguardo grazie a un cliente del New Jersey.Altri optionals in dotazione: Hill Holder - Alzacristalli elettrici - Computer di bordo // // La dotazione tecnica e gli optionals potrebbero in alcuni casi differire dall'effettivo equipaggiamento ...