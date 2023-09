Jannik Sinner verso il no alla Coppa Davis

(Di mercoledì 6 settembre 2023)con ogni probabilità non parteciperàcon l’Italia. Secondo quanto apprende l’Ansa, è la sua ultima decisione, presa oggi, e potrebbe essere formalizzata nelle prossime oreFederazione e a capitan Volandri. L’Italia sarà impegnata nel gruppo A delle qualificazioni alle finali di Malaga a Bologna, dal 12 al 17 settembre, e dovrà fare a meno, a meno di ribaltoni, dell’altoatesino, numero uno azzurro, che è uscito di scena esausto agli Us Open contro Zverev. SportFace.

demoralizzato e acciaccato dopo l'eliminazione agli ottavi dell'Us Open. Possibile un suo forfait in Davis Il seguito del video è presente sulla sezione dedicata allo US Open 2023 del ...Alcaraz - Zverev ai quarti di finale dell'US Open: sarà notte in Italia e, probabilmente, la guarderà. Ma fa ancora male aver perso al quinto set contro il tedesco. Djokovic, intanto, resta in cima: il ritorno negli Stati Uniti si appresta a tramutarsi nell'......ENTRY LIST 2023 CALENDARIO ATP 2023 CALENDARIO WTA 2023 ENTRY LIST MASTERS 1000 SHANGHAI 2023 1 Carlos Alcaraz 1 2 Novak Djokovic 2 3 Daniil Medvedev 3 4 Holger Rune 4 5 Casper Ruud 5 6...

Dal 12 al 17 settembre alla 'Unipol Arena' il Gruppo A della fase a gironi. Gli azzurri di capitan Volandri andranno a caccia della qualificazione alle Finals di Malaga ...