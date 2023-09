Jannik Sinner non giocherà in Coppa Davis? Le parole di Volandri sono più di un indizio

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un ripensamento? Sembrerebbe di sì.aveva annunciato, dopo la sconfitta negli ottavi di finale degli US Open 2023 contro Alexander Zverev, che avrebbe disputato a Bologna la fase a gironi delle Finali di2023. Tuttavia, molto probabilmente non ci sarà. L’Italia, inserita nel Gruppo A,alla Unipol Arena contro Canada, Cile e Svezia. Mercoledì 13 settembre alle ore 15, gli azzurri di Capitan Filippoavranno subito l’occasione di prendersi una rivincita sulla formazione nordamericana che lo scorso anno si impose in semifinale, prima di travolgere in finale l’Australia e conquistare la competizione a squadre più famosa e prestigiosa del tennis. Sarà però un Canada privo di Felix Auger-Aliassime e con Denis Shapovalov reduce da un lungo stop. Dopo ...

non prenderà parte alla Coppa Davis. Il tennista altoatesino, numero uno azzurro, è uscito stanco e qualche acciacco fisico dagli ottavi di finale degli Us Open persi con Alexander ...Nuova tegola per i l tennis italiano : dopo Berrettini anche il numero uno azzurrocon ogni probabilità non parteciperà alla Coppa Davis in programma a Bologna dal 12 al 17 settembre prossimi nel gruppo A di qualificazione alle finali di Malaga. Sarebbe questa la ...... tra gli altri, il danese Holger Rune , il greco Stefanos Tsitsipas e il tedesco Alexander Zverev , fresco vincitore del duello conall'Us Open . Tra i grandi protagonisti di questa ...

Jannik Sinner salta la Coppa Davis. Lacrime, lividi e crisi: l'US Open fa ancora male Virgilio Sport

Il lungo ed estenuante match perso contro Alexander Zverev a Flushing Meadows sembra aver lasciato il segno nella mente e, soprattutto nel corpo, di Jannik Sinner. L’altoatesino si è fermato in più di ...Il tennista altoatesino, stanco e con qualche acciacco dopo la sconfitta agli Us Open, salterà l'appuntamento in Coppa Davis dal 12 al 17 settembre a Bologna ...