(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tra tutti gli ospiti acclamati alla Mostra del Cinema di Venezia,è la star che ha mostrato di sapersi divertire di più. In piena attività di promozione sia per il film Saltburn, un thriller aristocratico e queer che è un po' una versione più spaventosa e sexy di Ritorno a Brideshead, sia di Priscilla, un film biografico sull'ex moglie di Elvis Presley, il ventiseienne si è messo in gioco alla grande. Un girocollo di lana di Zegna. Un abito di Bottega Veneta che sembrava confezionato apposta per il figlio playboy di un magnate milanese che beve al volante. Tra tanto clamore, è stato un berretto da viaggio a fare breccia. Mentre si avvicinava al controllo dove un doganiere troppo scrupoloso gli avrebbe confiscato la sua crema idratante da 110 ml,è stato immortalato con un...

Non le ha giovato, né sullo schermo né di fronte ai giornalisti, trovarsi accanto a, un metro e novantasei di bellezza, idolatrato dalle ragazzine per il suo ruolo nella serie "Euphoria"...Come di consueto, sono diverse le star del cinema che stanno sfilando sul famigerato tappeto rosso, da Adam Driver al giovanissimo. Inoltre, è diventata ormai consuetudine la presenza di ...: chi è la fidanzata della star di Venezia 2023: chi sono le sue ex fidanzateè la vera star dell'ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Chi è ...

Jacob Elordi sfoggia il cappellino “James Dean Death Cult” da 1.000 dollari GQ Italia

In laguna per il film “Priscilla”, di cui è anche produttrice, la vedova di Elvis è l’unica vera star del Festival. Generosa e dallo splendore doloroso, sorprende tutti con confessioni non previste ...Attenzione, questo articolo contiene alcuni spoiler sul nuovo film di Sofia Coppola, Priscilla , da poco presentato alla Mostra del cinema di Venezia 2023 I biopic che ruotano intorno alla storia di E ...