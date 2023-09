Italvolley | quanta maretta in squadra | il retroscena

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Stando a un blog brasiliano tante le giocatrici che avrebbero espresso il loro dissenso nei confronti di Mazzanti Non doveva esserci un bel clima all’interno dell‘femminile. Tensioni e discussioni, avrebbero portato, alcune giocatrici, a chiedere le dimissioni del CT Mazzanti. Questo accadeva durante il famigerato mondiale di un anno fa, concluso con il bronzo. Il Mondiale in cui, per ammissione dello stesso CT gli ha fatto perdere il controllo della. Leggi anche: Volley, caos azzurro: senza Egonu al preolimpico “Questo era l’unico percorso che potevo fare. Dovevo riavere unain mano, e dopo i Mondiali non ce l’avevo. Con la Federazione abbiamo pensato a una strategia che consisteva nel rifondare la, partendo da alcuni inserimenti nuovi in VNL, e vedere qual era il nostro ...