Italia scaccia investimenti? Il caso Barilla e le reazioni di Maffè e Crosetto

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il film, a onor del vero, è di quelli già visti. Ma è il dibattito, semmai, che è attuale, se non altro perché il problema non è risolto. Una grande azienda con solide radicine che decide di spostare il proprio baricentro, fiscale, legale o industriale non fa molta differenza, in un altro Paese. Dove magari si pagano meno tasse, le regole hanno una propria chiarezza, senza finire preda di certa schizofrenia e si compete meglio sul mercato. Negli anni addietro è successo, tanto per citarne qualcuna, con Fca, Campari, Mediaset e persino Ferrero. La calamita di turno è quasi sempre l’Olanda, non tanto per l’aspetto fiscale, che comunque ha la sua importanza visto che il carico tributario locale è più leggero e meglio distribuito, quanto per l’indubbia snellezza delle regole che disciplinano le aziende e i loro affari. Per l’è quasi sempre un ...