Italia-Namibia in tv | data | orario e diretta streaming Mondiali rugby maschile 2023

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole per il girone A deidi, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Gli uomini di Kieran Crowley scendono in campo per conquistare subito una vittoria importante in chiave passaggio del turno ed iniziare così con il piede giusto l’avventura iri. Gli azzurri esordiscono contro la compaginena, qualificatasi al Mondiale grazie al trionfo nell’Africa Cup dello scorso anno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00 di sabato 9 settembre allo Stade Geoffroy Guichard di Saint-Etienne, in Francia. Di seguito, le indicazioni per seguire intv e ...

il primo match degli azzurri, sabato 9 settembre, kick off alle 13, diretta su Rai Due e in streaming su Rainews.it. Rai Sport e Rai 2 trasmetteranno in diretta, in chiaro, 19 ......su Sky e in streaming su NOW Venerdì 8 settembre Ore 21.15 Francia"Nuova Zelanda Sky Sport Arena e NOW (commento Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti) Sabato 9 settembre Ore 13...Girone A : Nuova Zelanda, Francia,, Uruguay,Girone B : Sudafrica, Irlanda, Scozia, Tonga, Romania Girone C : Galles, Australia, Fiji, Georgia, Portogallo Girone D : Inghilterra, ...

Un calendario fittissimo con 48 partite in 51 giorni, tutte trasmesse in diretta su Sky Sport ed in streaming su Now Tv ...Aprirà il calendario l’incontro tra i padroni di casa della Francia e i fuoriclasse della Nuova Zelanda a St. Denis, entrambe inserite nel girone dell’Italia. Gli azzurri debutteranno il giorno dopo: ...