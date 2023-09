Italia-Macedonia del Nord | Europei volley | quando si giocano gli ottavi? Programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’affronterà ladelaglidi finale degli2023 dimaschile. L’appuntamento è al PalaFlorio di Bari per sabato 9 settembre (ore 18.00). La nostra Nazionale ha conquistato il primo posto nella Pool A con una giornata di anticipo (precedendo Serbia, Germania e Belgio) e si così riservata il diritto di fronteggiare la quarta classificata del gruppo C, ovvero la formazione balcanica arrivata alle spalle di Polonia, Olanda e Repubblica Ceca. I Campioni del Mondo e d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico contro i poco quotati avversari, anche se non bisognerà sottovalutare il rivale di turno. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi puntano con forza alla qualificazione ai quarti di finale, dove incroceranno la vincente del confronto tra Olanda ...