Italia | Locatelli | “Mancini? Va ringraziato C’è il futuro da affrontare”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Manuel, centrocampista dell'ed ex Milan, ha parlato in conferenza stampa al suo ritorno in Nazionale

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Nazionale La primadi Spalletti: 29 convocati Sono 29 i ... Tornano a vestire la maglia azzurra Zaccagni, Biraghi, Mancini e. Prima chiamata per Casale. ...Prende forma la primatargata Luciano Spalletti che contro la Macedonia del Nord dovrà giocare una partita ... A centrocampo da segnalare fra le verificheregista che è stato affiancato ...Calcio, Nazionale. Luciano Spalletti riparte dagli ex Sassuolo. Nella nuova, Raspadori centravanti titolare ein regia. Il centrocampista oggi alla Juve: 'Riparto dopo un anno difficile per me in azzurro, con Mancini avevamo idee diverse. Spalletti ci sta ...

L'Italia di Spalletti: difesa a 4, Locatelli regista, Chiesa punta esterna Tuttosport

Dai due bianconeri agli altri azzurri, clima disteso all'allenamento della Nazionale, che si prepara per i due impegni di settembre ...Cresce l'attesa per vedere all'opera la nuova Italia di Luciano Spalletti. Il neo ct, che ha preso il posto del dimissionario Roberto Mancini, poi approdato in Arabia Saudita, farà il proprio esordio ...