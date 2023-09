Italia-Germania oggi in tv | Europei volley 2023 | orario 6 settembre | programma | streaming | possibili sestetti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023)mercoledì 6(ore 21.15) si gioca, quinta e ultima partita della fase a gironi deglidimaschile. Dopo le vittorie ottenute contro Belgio, Estonia, Serbia e Svizzera, la nostra Nazionale scenderà in campo al PalaRossini di Ancona per affrontare la compagine tedesca. Si tratta di un match superfluo ai fini della classifica generale: gli azzurri sono già certi del primo posto, i tedeschi chiuderanno in terza posizione alle spalle della Serbia. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 21.15 Il CT Fefé De Giorgi potrebbe puntare sulla formazione titolare rodata negli ultimi due trionfali anni per far mettere minuti nelle gambe, ma potrebbe anche optare per un po’ ...