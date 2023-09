Italia del basket perde ai Mondiali con gli Usa | gli insulti dei ‘tifosi’ azzurri

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – L’e viene eliminata dagli Usa aidie alcuniinsultano in maniera becera sul profilo della nazionale a stelle e strisce. Sotto il post Instagram degli americani, dove si festeggia con un “Mamma mia” la vittoria sugli, sono diversi infatti i commenti deglini delusi, alcuni dei quali dal contenuto decisamente inaccettabile. Tra foto delle Torri Gemelle, inviti a morire e,una parte del tifo azzurro si distingue per violenza. Nel mirino degli utenti, la “mancanza totale di rispetto” dei giocatori Usa, accusati di antisportività e sfottò nei confronti degli avversari in campo. “Non fate i belli che capace domani mattina ve risvejate freddi e eleganti”, “morite”, scrivono, mentre ...

L'inedita versioneSUV a zero emissioni targato Bmw sarà disponibile sul mercato entro la fine di quest'anno, mentre i prezzi per la Germania partono da 47.900 euro (quelli per l'verranno ...... Lega e Forzaper il candidato alla poltrona di primo cittadino , nelle elezioni2024: un candidato civico, ben noto e stimato in città, dietro il quale unire le istanze dei vari partiti ...Nel fine settimana che precede l'avvio " in gran parte d'nuovo anno scolastico, il Festival dedica attenzione anche al mondo dell'educazione. Tra gli ospiti Paolo Crepet , lo ...

Mondiali basket, l'Italia perde con gli Usa e sui social partono gli insulti Adnkronos

(Tutto Juve) Contro la Macedonia del Nord in trasferta, la nuova Italia di Luciano Spalletti va a caccia di tre punti per la qualificazione per i prossimi europei del 2024. A seguire ci sarà poi il ...perché senza manifattura non c'è Italia e non c'è Europa". "Per essere competitivi sui mercati internazionali abbiamo bisogno di investire. Da inizio 2021 fino al primo trimestre 2022 gli investimenti ...