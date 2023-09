Italia-Cina | Lupi | ' dialogo fondamentale ma Via della Seta trattato insoddisfacente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Siamo certi dell'importanza di rafforzare la cooperazione tra, scopo del recente viaggio del ministro degli Esteri. Sarà il Parlamento, come ha anticipato lo stesso Tajani, ad analizzare i risultati delVia, che però evidenziano in questi ultimi due anni una convenienza solo per una parte: nel 2019 l'import dei prodotti cinesi verso l'era di 31 miliardi, oggi è 57 miliardi; l'export delle impresene verso laera di 13 miliardi, nel 2022 è passato a 16 miliardi mentre gli investimenti cinesi nel nostro Paese, cosa che crea occupazione, sono tendenti allo zero. Diplomazia esono fondamentali, ma l'deve ...