Italia | Buffon | «Qui con la voglia di dare tutto me stesso»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Le parole di Gianluigida nuovo capo delegazione dell’: «Mi sento parte del progetto e non puoi che sentire una emozione» Gianluigiha parlato ai canali ufficiali della Nazionalena da nuovo capo delegazione degli azzurri. Di seguito le sue parole. NUOVO RUOLO – «Da capo delegazione èmolto più bello e tranquillo, ma ugualmente sai che hai delle piccole responsabilità e ogni tanto la parolina va detta. Il piccolo consiglio, ma non solo ai giocatori: può essere importanteuna visione un po’ differente dovuta al vissuto. La cosa che mi piace di più è essere tornato in un ambiente che conosco da 30 anni e aver ritrovato persone che avevo lasciato qui cinque anni fa». PRIMA VOLTA IN NAZIONALE – «Completamente inaspettata e sotto certi aspetti ...

L', intanto, ha voltato pagina in panchina: se n'è andato Roberto Mancini, al suo posto è ... Infine una battuta su, tornato in Nazionale come nuovo capo delegazione azzurro: 'E' sempre la ...- 'Il mio è stato inatteso rispetto a quello di Gigio e per certi versi è stato meglio'. Poi il riferimento agli avversari più temuti : 'Vieri ogni palla che toccava mi faceva gol, soprattutto ...Gianluigie Gianluigi Donnarumma , passato e presente dell'tra i pali, sono i protagonisti di un appuntamento social voluto dalla FIGC . Il neo - capodelegazione e il portiere della Nazionale ...

Italia, Donnarumma: "Faremo grandi cose con Spalletti. Da Buffon ho imparato tutto" Virgilio Sport

Gigi Buffon, ex portiere della Nazionale e oggi capo delegazione, parla del nuovo ruolo e della figura di Vialli Gigi Buffon, ex portiere della Nazionale e oggi capo delegazione, parla del nuovo ruolo ...Le parole di Gianluigi Buffon da nuovo capo delegazione dell’Italia: «Mi sento parte del progetto e non puoi che sentire una emozione» Gianluigi Buffon ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale ...