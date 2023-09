Ispettore a Parigi | l' ultima sceneggiata di Elly Schlein | la segretaria in missione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Dove non è riuscito – volente o nolente – il “dottor Sottile” con l'intervista sulla strage di Ustica (incrinare i rapporti fra i governi di Roma esenza per giunta portare, per sua stessa ame clamorosa retromarcia, alcun nuovo elemento per sfondare “il muro di gomma”), a provarci, o meglio a sfruttare la passerella, è stata. Proprio così. Dopo le polemiche e il delicato carteggio diplomatico sull'asse franco-italiano, suscitati dal j'accuse di Giuliano Amato nei confronti della Francia e della Nato sull'esplosione del Dc9 Itavia del 27 giugno 1980, la vicenda si è tinta ancor più di grottesco con l'arrivo della leader del Nazareno ieri a: in “” – questo ha voluto far intendere – per risolvere uno dei più grandi e tragici misteri italiani. ...