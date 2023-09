iOS 17 | le principali novità del nuovo sistema operativo per iPhone

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Mancano pochi giorni alla presentazione dei nuovi15, prevista per il 12 settembre. Con i nuovi smartphone di Apple debutterà anche iOS 17, un importante aggiornamento delpera partire dal modello XS.iOS 17 migliora l’esperienza di comunicazione in Telefono...

In arrivo il nuovo sistema operativo di Apple con interessanti aggiornamenti per le app Telefono, Messaggi, Face Time e tanto altro ...L'App Store, il browser Safari e il sistema operativosono stati oggi formalmente designati come 'gatekeeper' nell'Unione Europea, una classificazione ...mira a ridurre il potere delle...... nel caso di Alphabet, comprende otto servizidelle piattaforme: Google Maps, Google ... Sono stati designati tre servizi Apple: App Store, Safari e Apple. Amazon Marketplace e Amazon Ads ...

iOS 17: le principali novità del nuovo sistema operativo di iPhone Today.it

Mancano pochi giorni alla presentazione dei nuovi iPhone 15, prevista per il 12 settembre. Con i nuovi smartphone di Apple debutterà anche iOS 17, un importante aggiornamento del sistema operativo per ...Mancano pochi giorni alla presentazione dei nuovi iPhone 15, prevista per il 12 settembre. Con i nuovi smartphone di Apple debutterà anche iOS 17, un importante aggiornamento del sistema operativo per ...