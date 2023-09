Io capitano | recensione | Odissea nello strazio

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Quando guardiamo un film facciamo una scelta precisa. Quella di entrare nella vita di una persona (e poco importa se fittizia o reale), esserle accanto durante un suo viaggio (fisico o metaforico) e provare, insieme a lei, emozioni, desideri, dolori, piaceri e soddisfazioni. Osserviamo uno schermo, ma in realtà partecipiamo a un cammino. Nel farlo abbracciamo un punto di vista inedito, ampliamo i nostri orizzonti, siamo costretti a prendere consapevolezza di una nuova porzione del mondo che ci circonda. In qualche modo, facciamo esperienza. Il nuovo film di Matteo Garrone ci costringe, senza possibilità di rinuncia, a compiere uno di quei viaggi di cui tanto sentiamo parlare, ma che pochi di noi provano. Uno straziante viaggio di dolore, disperazione, sofferenza e fortuna. Lo fa ponendoci a fianco di un ragazzino di sedici anni che dal Senegal decide di andare in Italia, affrontando ...