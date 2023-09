Io capitano | Matteo Garrone | Ho puntato l' obiettivo dall' Africa all' Europa | mostro l' altro lato del viaggio

... perciò ha bisogno di riposare e recuperare' , ha dichiarato Filippo Volandri ,non ... Se la presenza di Sinner rimane per ora in dubbio, è invece certo il forfait diBerrettini , che si ...A tre giorni dalla fine del Festival i flash dei fotografi toccano ai protagonisti e agli ospiti della première del film diGarrone, Io, in Concorso. Lo spazio serale è riservato a Origin, il biopic in Concorso di Ava DuVernay. Ecco le foto e i voti ai look più interessanti A cura di Vittoria RomagnuoloL'ottava giornata dell'80ª edizione del Festival ha visto due film in Concorso, IodiGarrone e Origin di Ava DuVernay. Tra i Fuori Concorso la serie Znam Kako Dises (Conosco la tua anima) di Alen Drljevi, a Orizzonti Extra debutta In the Land of Saints and Sinners ...

Festival di Venezia, Matteo Garrone vuol vincere il Leone d’Oro. Io Capitano è un film potentissimo Il Fatto Quotidiano

“Io Capitano!” è l’esclamazione con cui il protagonista del film diretto da Matteo Garrone esulta al termine del suo viaggio. Io capitano è anche il titolo del film in concorso a Venezia 80 che ...Bene ha fatto, Venezia, a mettere in concorso uno dopo l’altro Green Border della polacca Agnieszka Holland e Io capitano di Matteo Garrone. Sono due film speculari: il primo è imperniato sul “confine ...