Io capitano è un film quasi impossibile

VENEZIA - Matteo Garrone sorprende e commuove, ma lascia anche spazio alla riflessione, con il suo nuovo Io Capitano, che racconta il viaggio avventuroso di Seydou e Moussa, due ragazzi giovanissimi che lasciano Dakar in Senegal, pieni di sogni e di speranze, per raggiungere l'Europa.

Così facendo, Garrone toglie da subito il film dalla retorica polarizzata che caratterizza il tema dell’immigrazione, restituendogli una purezza di racconto narrato dal punto di vista di chi non viene ...Matteo Garrone ha voluto però partire da quello che spesso è l'inizio dell'avventura dei migranti, da Dakar, in Senegal, assumendo il punto di vista di due ragazzi in cerca di un futuro migliore Io ...