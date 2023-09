Inzaghi | l’Inter e quei… Sacchi pieni di critiche | ossessione senza opinione

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 settembre 2023)non è un allenatore che si esalta per i complimenti e offende per lema l’ormai abitudinario commento disulla sua Inter può essere motivo di riflessione. Riflessione che non è mai auto-critica né costruttiva. L’ennesima puntata – purtroppo – è andata in scenaGRATUITE – Avere un appuntamento fisso non è sempre una buona idea. A volte sarebbe più produttivo cambiare agenda. Il caso di Arrigodi Simoneè uno di quelli da studiare. Difficile capirlo. Più facile consigliare un’alternativa. I commenti disuldisono diventati parte di un canovaccio (dis)informativo-sportivo in cui si inizia per parlare di calcio e si finisce a fare tutt’altro. ...