Investito a 74 anni su Monopattino | Condizioni Gravi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Teramo - Un uomo di 74è stato coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava su un, ed è attualmente in. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la Statale 150 a Castelnuovo Vomano, quando l'uomo è stato colpito da un furgone. L'uomo è stato prontamente trasportato all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato ricoverato con politraumi e un grave trauma cranico. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, il 74enne era a bordo delquando è statodal furgone, proprio nei pressi dell'attività commerciale Eurospin. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, la Croce Gialla Val Vomano e la polizia stradale per le necessarie indagini e operazioni di assistenza. leggi tutto

Un uomo di 74 anni è stato coinvolto in un incidente stradale mentre ... Secondo una prima ricostruzione degli eventi, il 74enne era a bordo del monopattino quando è stato investito dal furgone, ...