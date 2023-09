Internet | Ue designa sei ‘guardiani’ del web

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – La Commissione Europea hato oggi, per la prima volta, sei 'gatekeepers', guardiani del Web, in base al Digital Markets Act, sei grandi compagnie attive nel mondo digitale di particolare rilevanza e peso nell'Ue, che avranno obblighi e responsabilità specifici per la fornitura in Europa di una serie di servizi. Nessuno dei sei 'gatekeeper' è europeo: cinque sono statunitensi e uno cinese. Si tratta di Alphabet (la casa madre di Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft e di ByteDance (TikTok). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

