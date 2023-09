(Di mercoledì 6 settembre 2023) Bruxelles, 6 set. - (Adnkronos) - La Commissione Europea hato oggi, per la prima volta, sei 'gatekeeper',o custodi del Web, in base al Digital Markets Act, sei grandi compagnie attive nel mondo digitale di particolare rilevanza e peso nell'Ue, che avranno obblighi e responsabilità specifici nel fornire in Europa di una serie di servizi. Nessuno dei sei 'gatekeeper' è europeo, a conferma della perdurante assenza del Vecchio Continente dai piani alti dell'economia digitale: cinque sono statunitensi e uno cinese. Si tratta di Alphabet (la casa madre di Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft e di ByteDance (), che è relativamente un 'newcomer' rispetto ai concorrenti Usa (un portavoce della compagnia ha espresso all'Adnkronos il proprio "disaccordo" con la decisione della Commissione). I sei ...

Internet, Ue designa sei 'guardiani' del web: c'è anche TikTok

