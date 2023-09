Inter | il rinnovo di Inzaghi segna un cambio di tendenza

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Le ultime suldii Simonecome allenatore dell’fino al 2025. Tutti i dettagli in merito Di seguito l’analisi del Corriere della Sera suldi Simonecon l’fino al 2025.- Per la pazzaabituata nel decennio scorso ad avvicendare e masticare allenatori a ritmo vorticoso, la firma rappresenta un inaspettatodi. Bisogna sfogliare gli almanacchi e ritornare al quadriennio 2004-2008 per ritrovare un allenatore che si era accomodato sulla panchina più bollente d’Italia per più di due anni. Era Roberto Mancini, che alla sua terza stagione alla Pinetina conquistò sul campo il primo scudetto (nel 2006 il titolo gli fu ...

Tutti i dettagli in merito Di seguito l'analisi del Corriere della Sera suldi Simone Inzaghi con l'fino al 2025.INZAGHI - Per la pazzaabituata nel decennio scorso ad ......esplodere il club rossonero si convincerebbe a fine stagione a far valere l'opzione per il... Sofija Milosevic (ex fidanzata in passato di Adem Ljajic, attaccante di Fiorentina, Roma,e ...... centrocampista inglese arrivato al Milan nell'ultima estate di calciomercato L', nelle ultime ore, è stata al centro delle cronache sportive per ildi contratto del suo allenatore, ...

Corsera: “Inter, rinnovo Inzaghi inaspettato cambio di tendenza: ecco perché” fcinter1908

Lautaro Martinez avrebbe rifiutato offerte dall'Arabia e circolano voci di rinnovo, ma occhio a United e Tottenham per il 2024 ...La Roma ha concluso un accordo arrivando al raggiungimento delle firme che permette alla società di continuare con il suo partner ...