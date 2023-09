Inter | il deserto ad Appiano Gentile | solo sette giocatori rimasti

L'al lavoro ad Appiano Gentile, ma i calciatori rimasti a disposizione di Simone Inzaghi sono appena sette L'riprende il lavoro in vista della ripresa del campionato e del Derby contro il Milan, ma Simone Inzaghi oggi si ritrova con solo sette giocatori a disposizione ad Appiano Gentile. Si tratta di: ...Milenkovic 4,5 : L'avanza come un'armata inarrestabile e lui affonda colpo dopo colpo, fino ... Predica nel. (Dal 10' s.t. Infantino: s.v. ) Kouame 5 : Non riesce mai ad andar via a ...FLOP: Barella 5,5 - Nervoso e poco lucido in mezzo al campo, si fa ammonire per proteste da ... Italiano 4TOP FIORENTINA: Bonaventura 6 - Predica nelnel marasma generale. L'unico a ...

Inter, allenamento deserto: i presenti ad Appiano e quando rientrano ... numero-diez.com

Il calciomercato non si ferma mai e l'Inter pensa a Baldanzi per il futuro: l'empolese ammicca a Marotta, ma la Juventus lo corteggia da tempo ...Con le partite delle nazionali per le qualificazioni ai Mondiali saranno in pochi a disposizione di Inzaghi questa settimana ...