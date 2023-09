Inter e Milan all’attacco con la difesa! Bastoni l’arma di Inzaghi ? TS

(Di mercoledì 6 settembre 2023)oltre a difendere bene attaccano che è una meraviglia. E lo fanno proprio con i difensori.è il manifesto del gioco diMANIFESTO ?hanno segnato entrambe otto gol in questo avvio di campionato, migliori attacchi di tutto il torneo. Gol e mole di gioco infinita per Simonee Stefano Pioli, da cui una grossa mano arriva dai propri difensori. Da un lato il 3-5-2 del tecnico piacentino galvanizzato dalla forza dei due esterni laterali, ma anche e soprattutto dalle uscite difensive dei varie Darmian. Ora è arrivato anche Pavard, un altro dai piedi molto buoni. Dall’altro, c’è il 4-3-3 di Pioli, che sfrutta le mezzali Loftus-Cheek e Reijnders con le soluzioni Calabria e Theo Hernandez a trasformarsi ...

, Juve e...": Gasperini fa scoppiare un caso, chi lo massacraL', che ne ha già segnati otto, ha appena il 13,3% di freddezza; l'altra capolista, il, è quella che nel derby se la passa meglio, con il 22,8%, qualcosina in meno della Fiorentina, alla ...... oppure terza che dir si voglia, al pari della Juventus alle spalle del duoche ne hanno 9. In tutta Italia si parla del miracolo Lecce, al di là di questo avvio, si parla di una ...

Tre vittorie in tre partite e il primo posto a punteggio pieno, a fianco del Milan. E alla ripresa, dopo la sosta per le qualificazione all'Europeo, Inter e Milan saranno una di fronte all'altra.TORINO - Inter e Milan volano, la Juve resta incollata e prova a non farle scappare. La Signora è di nuovo lassù, al vertice, dove da tempo non risiedeva più per demeriti propri. Si ritorna alla ...