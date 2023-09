Inter con 17 in nazionale | in vista del Milan un problema in più

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’da domani sarà protagonista con ben diciassette convocati insu venticinque giocatori in rosa. Indel derby coldi sabato 16 c’è unin più per Inzaghi. L’ASSENZA – L’questo pomeriggio riprende ad allenarsi ad Appiano Gentile e lo fa con meno di un terzo della rosa. Normale, quando ci sono le soste per le nazionali: sono diciassette i convocati, mentre ilne ha “solo” quattordici. Il derby è distante dieci giorni, ma per tutta la settimana Simone Inzaghi lavorerà con un gruppo ridottissimo, aggregando Primavera (fra chi non è andato con le nazionali giovanili, peraltro). Se finora si parla di una gestione standard, ossia di un qualcosa che vale sempre con le soste, ilsi presenta guardando le ...