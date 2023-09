Inter | Calhanoglu percorre i KM lasciati da Brozovic

Le probabili formazioni di- Milan(3 - 5 - 2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella,, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Ballottaggi: Dumfries 55% ...A San Siro l'supera 4 - 0 la Fiorentina. Apre le danze Thuram, al primo gol in Italia. Poi, nella ripresa Martinez ne fa due esegna su rigore. Ecco la doppietta dell'attaccante ...Un derby che, oltre alle tante novità, vedrà ovviamente in campo le certezze del passato: da Lautaro Martinez e, passando per Rafael Leao e Mike Maignan. Calciomercatoe Milan, ...

Inter, via Brozovic è Calhanoglu a correre di più: quasi 12 km. “Per Inzaghi è intoccabile” fcinter1908

L’Inter gli ha offerto un ingaggio importante ... suo anche l’assist per Lautaro e il rigore procurato poi trasformato da Calhanoglu. Ma può fare ancora meglio. Nonostante un pre-campionato dove ha un ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...