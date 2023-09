(Di mercoledì 6 settembre 2023) Antony Blinken a Kiev per una visita a sorpresa, condannato a 22 anni di carcere uno dei responsabili dell’assalto al congresso statunitese, attentato jihadista in Burkina Faso, diminuisce la deforestazione in Brasile. Leggi

Intanto nel mondo Internazionale

Sono ancora senza esito le ricerche della turista tedesca di vent'anni caduta da un motoscafo e dispersa nelle acque del lago d'Iseo, nel bresciano, da venerdì scorso. (ANSA) ...Genova – Non ci sono ancora indagati per l’ incidente sul lavoro avvenuto lunedì pomeriggio nel cantiere di Parco Rugna, accanto a Calata Bettolo, dove è rimasto ferito gravemente l’operaio di 67 anni ...