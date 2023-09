Ins…ieme per l’arte | a Roma la mostra che riporta in scena 18 fra maggiori capolavori del periodo futurista

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Restaurate opere di Giacomo Balla e Umberto Boccioni. Inlunedì 11 settembre presso la Galleria Nazionale D’Arte Moderna. Interverrà il Sottosegretario del Ministero della Cultura, l’Onorevole Vittorio Sgarbi Restaurati 18futuristi di Balla, Bacci Baccio, Boccioni, Bruschetti, Di Bosso, Farfa, Fillia, Menin, Molinari e Prampolini. Le opere saranno esposte l’11 settembre 2023 presso la Galleria Nazionale D’Arte Moderna di, grazie all’iniziativa “per”, il primo evento di mecenatismo organizzato dal “Consorzio Italia Net Services S.p.A.”. “è per noi inseparabile dalla vita”, diceva Tommaso Marinetti ed è per questo cheItalia Net Services S.p.A., Consorzio italiano di dodici aziende nel settore delle TLC, ha deciso di investire in arte ...