Inquinamento da ozono | perché è pericoloso e chi rischia di più

Leggi su dilei

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Riavvolgiamo il nastro e torniamo indietro a qualche giorno fa, nell’epoca del grande caldo. Anche se l’estate non è finita. E facciamoci una domanda: sapete cosa significa essere irritati? Sostanzialmente, sidi essere ipereccitati, pronti a rispondere ad ogni parola che si ascolta. Anche i nostri tessuti possono essere irritati e quindi reagire in modo molto più significativo del normale. Se trasferite questo semplice concetto al parenchima polmonare e alle vie respiratorie, avrete ben chiaro cosa accade quando per il grande caldo si innalzano le concentrazioni dinell’aria che respiriamo.l’si comporta proprio come un irritante. O meglio, si può considerare un composto ossidante, che altera le mucose delle cellule respiratorie e le vie aeree. Risultato: una volta che sono irritate, le ...