Infermiera uccisa a Roma | Rossella Nappini assassinata per soldi? La pista della Procura | Killer rischia l' ergastolo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) commenta Dopo l'arresto aAdil Harrati , il marocchino 45enne che ha ucciso con 20 coltellate, non ha aperto bocca davanti agli inquirenti: è rimasto in silenzio e non si esclude ...

advertisement Sanità, Nursing Up De Palma: "a Roma, rabbia e dolore per la triste fine di una collega impegnata nel sociale e nelle battaglie sindacali" Sanità, Nursing Up De Palma: ...... Harrati ha passato l'intero pomeriggio in casa della madre con l'. Forse tentava di stabilirsi in quella casa o chiedeva denaro La Nappini è stata infattisul pianerottolo di casa. ...La dinamica esatta dell'omicidio non è ancora stata chiarita: l'potrebbe essere statadopo una lite oppure in un agguato pianificato nei minimi dettagli. Non si sa se lei e l'uomo ...

Infermiera uccisa a Roma, fermato l’ex compagno di Rossella Nappini Il Fatto Quotidiano

C'è un fermato per l'omicidio di Rossella Nappini, la 52enne infermiera uccisa ieri alle 17 nell'androne di un palazzo in zona Trionfale, a Roma. Si… Leggi ...Già noto alle forze dell’ordine, il marocchino è stato fermato nella notte di lunedì per l’omicidio dell’infermiera a Roma: i due avevano avuto una breve relazione ...