Infermiera uccisa a Roma | la fine della relazione con il 45enne e la pista dei soldi

Rossella Nappini è statacon più di 20 coltellate , probabilmente mentre si stava recando al bancomat per fare un ... operaio marocchino di 45 anni , con cui l'aveva avuto una breve ...approfondimentoa Roma, fermato ex compagno della donna FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Numero antiviolenza, sono in media 150 al giorno le chiamate al 1522 ...Web . La Chiesa di Roma è vicina ai familiari di Rossella Nappini, l'di 52 annia coltellate nell'androne del palazzo a Monte Mario in cui viveva con la madre e i due figli. Ieri sera il vescovo Baldo Reina, vicegerente della diocesi di Roma e ...

L'infermiera Rossella Nappini uccisa a Roma, fermato il suo ex compagno: l'aveva aspettata dentro casa Virgilio Notizie

Rossella Nappini è stata uccisa con più di 20 coltellate, probabilmente mentre si stava recando al bancomat per fare un prelievo. Un dettaglio spiegato dalla zia di Rossella al Corriere della Sera, ma ...Gli inquirenti indagano ancora sul movente dell’omicidio di Rossella Nappini, l’infermiera di 52 anni uccisa il 4 settembre scorso con almeno 20 coltellate nell’androne di un condominio nel quartiere ...