Infermiera uccisa a Roma | da video a celle telefoniche | prove schiaccianti contro Harrati

Venti coltellate dopo l'agguato, chi è il presunto killer dell'Rossella Nappini L'uomo è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione. Secondo chi indaga, infatti, il 45enne si ...L'uomo, 45enne di origini marocchine, è accusato dell'omicidio dell'52enne Rossella Nappini, avvenuto lunedì a Roma. Domani l'interrogatorio nel carcere di Regina Coeli. Harrati, che ha ...ROMA - In questa edizione: - Incidente Brandizzo, spunta un video chiave -a Roma, movente per soldi - Monreale, violenza di gruppo in famiglia - Incendio all'aeroporto Bellini di Catania, 8 indagati - Comandante ucraino: "Situazione difficile sul fronte ...

Infermiera uccisa a Roma, fermato l'ex | La madre: "Lui l'ha attesa in casa nostra" TGCOM

Che possa essersi trattato di un agguato per motivi economici o un raptus al termine di una lite furibonda Si cerca di lavorare su nuove piste nell’ omicidio di Rossella Nappini, l’infermiera 52enne ...La Procura di Roma ha chiesto la convalida del fermo per Adil Harrati, il 45enne accusato dell'omicidio di Rossella Nappini, infermiera 52enne uccisa a coltellate nell'androne del palazzo in cui vivev ...