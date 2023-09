...Instagram i post che annunciavano la sua assenza dal preolimpico hanno scatenato l'dei fan. 'Follia lasciare in panchina un'atleta del genere', 'ci credo poveretta' e anche gli'@...Ciò riflette la crescentetra i lavoratori e i giovani per lo spargimento di sangue in ... Allo stesso modo, nonostante i loroall'opposizione alla Francia, anche le organizzazioni ...Parole che avevano suscitatoin Ucraina e sconcerto sulla stampa internazionale. Per ... in cui continuamente ci tocca ascoltare vibrantie indignate invettive contro la cancel ...

Indignazione, appelli e accuse: la vicenda Egonu scatena i social La Gazzetta dello Sport

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ...Come sempre accade in Italia l'indignazione dura poco. Così è avvenuto anche per l'orsa Amarena uccisa senza un giustificato motivo in Abruzzo e così è avvenuto anche per la capretta presa a calci da ...