Indagini insabbiate a pagamento | nove indagati e perquisizioni a Benevento e Napoli

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTocca Lecce, Taranto fino a raggiungeree la provincia di Roma l’inchiesta a quattro mani condotta dalle Procure di Potenza enella quale risultano indagatepersone accusate a vario titolo di corruzione per l’esercizio delle funzioni, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita e concussione. Tra glicompaiono un vice procuratore onorario in servizio nel Tribunale di Lecce e residente in provincia di Taranto, un avvocato dello stesso foro residente a Manduria, oltre a due funzionari dell’Asl di Taranto, un medico della stessa Asl e un imprenditore nato in Svizzera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Centro per l'azione anti - corruzione ha ricordato diversi episodi avvenuti in anni passati in cuiaffidate al Sbu sono state. Uno di questi casi, verificatosi nel 2020, aveva ...Questo gap è alla radice del problema: il dipartimento della Difesa modifica i dati, non li raccoglie in modo sistematico e lesui decessi vengono tirate per le lunghe se non. ...La vicenda processuale italiana e le. I presunti depistaggi della Chiesa . Chi era Elisa Claps. Il 12 settembre 1993 cade di domenica. A Potenza, una studentessa liceale di 16 ...

Denaro per insabbiare indagini, nei guai avvocato residente a ... LaVoce

Il presidente ucraino propone di equiparare la corruzione al tradimento in tempo di guerra. Opposizione e ong accusano: i casi più gravi saranno in mano ai servizi controllati dal governo ...La sostituzione del magistrato belga inquirente – per conflitto d’interessi – ha allungato i tempi dell’inchiesta per arrivare alla verità giudiziaria dello scandalo delle eurotangenti attribuite a Qa ...