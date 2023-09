Incredibile in Spagna | il Governo confonde la calciatrice Ivana Sanz con la sorella di Icardi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Gaffe surreale deldi, che ha confuso in un documento ufficialeAndres, giocatrice del Real Madrid e fresca vincitrice del Mondiali con la selezione iberica, con, ladi Mauro, ex attaccante dell’Inter, che è una influencer e ha già partecipato come soubrette a diversi programmi televisivi spagnoli tra cui alcuni reality show. Ebbene, in Gazzetta Ufficiale è spuntato proprio il nome della, lasbagliata, nel conferimento dell’Ordine Reale al Merito Sportivo. Quest’oggi è arrivata la correzione del nome e l’assegnazione dell’onorificenza allacorretta, lache ha vinto i Mondiali in Australia. SportFace.