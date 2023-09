Incidente in autostrada | l' imprenditore Pietro Cozzi morto insieme alla moglie Marisa | Legnano in lutto

Dopo pochi minuti, nello stesso tratto e nella stessa direzione, è avvenuto un secondoall'altezza del km 73,6 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Sul luogo dell'evento sono ......da Colledara a Prati di Tivo che abbatterebbe i tempi di percorrenza dal casello dell'... dove, ricordo, l'anno scorso si è verificato unmortale'. Filippo Tronca Commenti da ...Due vittime nell'stradale di ieri pomeriggio lungo l'dei Laghi, nel tratto tra Sesto Calende/Vergiate e Besnate

GONARS (UDINE) - Tre mezzi si sono scontrati in autostrada, due i feriti. L'incidente è avvenuto questa mattina, 6 settembre, intorno alle 11 sulla autostrada A4 al chilometro ...Un incidente ha paralizzato la Tangenziale di Torino oggi, poco prima delle 10. Tutto si è verificato in prossimità dello svincolo di Borgaro in direzione Milano. Un Tir si è ribaltato improvvisamente ...