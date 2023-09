Incidente ferroviario di Brandizzo | il fratello di Kevin Laganà | Quel video è un testamento

(Di mercoledì 6 settembre 2023) commenta 'per me ha il valore di un. È come se mioabbia voluto farsi giustizia da sé'. A parlare al Corriere della Sera è Antonino, ilmaggiore di...

La Procura di Ivrea è al lavoro per ricostruire i fatti accaduti nella notte dell'di Brandizzo. La testimonianza della dirigente della stazione di Chivasso , che ha parlato ieri, martedì 5 settembre 2023, ai magistrati, è stata un tassello fondamentale. C'è ...A parlare al Corriere della Sera è Antonino, il fratello maggiore di Kevin Laganà , il più giovane degli operai morti nell'di Brandizzo . Anche lui lavora per la Sigifer , la ...Un breve video girato da Kevin Laganà poco prima dell'a Brandizzo, nel Torinese, è emerso come parte delle indagini sulla tragedia che ha causato la morte di cinque operai. Nel filmato, realizzato con un telefono cellulare, si sente ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Secondo gli inquirenti quattro vittime erano senza specializzazione, la rabbia dei sindacati a "La Stampa": "Non potevano lavorare in quel cantiere. Per gli interventi sui binari servono esperienza e ...