Inchiesta Prisma | oggi la Cassazione decide la sede del processo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ore di attesa per la Juventus e i dodici imputati, tra cui l’ex presidente Agnelli, l’ex vice presidente Nedved e l’ex direttore sportivo Paratici dell’. Per questa mattina è infatti fissata l’udienza presso la Corte diriguardo la decisione sulla competenza territoriale del procedimento legato all’portata avanti dalla Procura di Torino sui bilanci della Juventus dal 2018 al 2021. I legali della società bianconera e degli imputati chiedono che ilsia spostato a Milano o Roma, mentre i Pm della Procura di Torino vorrebbero che il procedimento resti nel capoluogo piemontese. SportFace.

... dopo la decisione del Gup di Torino Marco Picco, che lo scorso 10 maggio ha demandato alla suprema corte la decisione sulla competenza territoriale del procedimento legato all'sui ...L'uscita di scena di Andrea Agnelli , per certi versi scioccante per le modalità con le quali è avvenuta, le sue dimissioni e quelle dell'intero CDA a seguito dell'e l'insediamento ...... i due filoni (plusvalenze e 'manovra stipendi'), l'indagine della Procura di Torino e quella Federale: tutte le tappe dell'' sui conti della Juventus 26 NOVEMBRE 2021: SCOPPIA IL ...

Juve, plusvalenze e inchiesta Prisma: attesa decisione cassazione ... Sky Sport

Non solo situazioni di campo per la Juventus, che fa i conti anche con l'inchiesta Prisma: la Cassazione sceglie la sede del processo ...Caso Juve, oggi importante decisione della Cassazione: può cambiare la sede del processo contro Agnelli e gli ex vertici del club Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi è una giornata importante per ...